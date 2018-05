Wall Street amplia il rosso a metà giornata

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

Finanziario

Industriale

Materiali

Coca Cola

JP Morgan

American Express

Goldman Sachs

General Electric

Micron Technology

Applied Materials

Align Technology

Tesla Motors

Mercadolibre

American Airlines

Asml Holding N.V. Represents

Incyte

(Teleborsa) -Dopo il lungo weekend del Memorial Day che ieri 28 maggio, ha tenuto gli investitori lontani dalle sale operative, oggi 29 maggio, la borsa diin retromarcia. Si guarda oltreoceano dove l'Eurozona risente delle incertezze politiche di Italia e Spagna.A deprimere il sentiment degli investitori l'irrisolta questione dei dazi tra. La Casa Bianca non demorde e va avanti sui dazi a Pechino Tra gli indici a stelle e strisce, ilsta lasciando sul parterre l'1,71%, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso. Sulla stessa linea, in calo loche continua la giornata in calo dell' 1,35%. In retromarcia il(-0,63%).Dal fronte macro, l'indice S&P Case Shiller mostra prezzi delle case che continuano a salire , cresce anche il dato sulla fiducia dei consumatori di maggio, e l'indiceScivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori. Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti(-3,30%),(-1,66%) e(-1,59%).del Dow Jones in sostanziale aumento è(+0,7%). Le peggiori performance, invece, si registrano suche arretra del 4,15%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento del 3,47%.Pesante, che segna una discesa di ben -3,48 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 3,38%.Tra i(+2,82%),(+1,99%),(+1,71%) e(+1,63%). Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che scambia a -5,09%.Sensibili perdite per, in calo del 3,18%.In apnea, che arretra del 2,37%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,37%.