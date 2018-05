Piazza Affari in rimonta. Si placano le tensioni

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che allunga il passo rispetto alle altre borse europee arrivando a guadagnare quasi il 2% mentre si torna a parlare di un governo politico . La Borsa di Milano recupera parte delle perdite precedenti scaturite dal calo della fiducia degli investitori sull'Italia a seguito della lunga crisi istituzionale. Scattano le ricoperture soprattutto sul settore bancario e finanziario , duramente colpito dalle vendite nei giorni scorsi.Intanto l' OCSE si è detta ottimista sull'economia mondiale, prevedendo una decelerazione del PIL dell'Italia Leggera crescita dell', che sale a quota 1,162. Prevale la cautela sull', che scivola dello 0,24%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 66,81 dollari per barile., che retrocede a quota 259 punti base, con un decremento di 10 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 2,93%. Intanto nell' asta dei BTP i rendimenti sono schizzati ai massimi dal 2014 guadagno moderato per, che avanza dello 0,47%, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,25%, contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,27%.In luce sul listino milanese i comparti(+3,76%),(+2,87%) e(+2,52%). In fondo alla classifica, sensibili ribassi si manifestano nel comparto, che riporta una flessione dello 0,56%.di Piazza Affari, in evidenza, che mostra un fortissimo incremento del 5,58% sulle ipotesi di un rafforzamento della controllantenel capitale della compagnia assicurativa. Svettache segna un importante progresso del 4,97%. Vola, con una marcata risalita del 3,87%. Brilla, con un forte incremento (+3,76%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con un -0,72%. Sottotonoche mostra una limatura dello 0,70%.Al Top tra le azioni italiane a(+10,61%),(+5,84%),(+5,32%) e(+4,29%). Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni con un -1,16%.