Prevalgono le vendite a Piazza Affari e tra le altre Borse europee

(Teleborsa) - Apertura in calo per Piazza Affari, in scia al ribasso si ieri
, mentre gli altri principali listini europei viaggiano misti poco distanti dalla parità, all'indomani dei dati sull’inflazione Usa più alta delle attese che hanno rafforzato le scommesse su un rialzo dei tassi Fed.
Guardando all'agenda macro odierna dei principali paesi del Vecchio Continente, l'INSEE ha confermato in aumento l'inflazione
in Francia
nel mese di settembre 2026 del 3,1% su base annuale, più del 3% stimato nella lettura preliminare e contro il +2,4% di agosto. L'economia del Regno Unito
è cresciuta inaspettatamente ad agosto, con il PIL
che ha registrato una variazione su base annua del +2,1%, rispetto al +1,7% atteso e al +0,7% del mese precedente.
Il commissario europeo all'economia, Valdis Dombrovskis
, durante un dibattito alle assemblee autunnali di Fondo monetario internazionale Banca mondiale, a Bangkok, a detto che l'economia europea si sta dimostrando più resiliente e la Commissione alzerà le previsioni di crescita
per quest'anno in occasione delle prossime stime autunnali.
Sul fronte interno, il ministero dell'Economia e delle finanze ha res noto che è stato inviato alla Commissione europea e al Parlamento italiano il Documento programmatico di bilancio 2027
.
Guardando al listino Milanese, il crollo dei titoli tech che ha pesato sulla Borsa di Tokyo si riflette anche sui titoli nostrani con Technoprobe
che cede oltre il 9%, StMicrolectronics
e Prysmian
che calano di circa il 7%. Guidano il listino invece Snam
, Nexi
, Hera
e Fineco
.Cambi, commodity e tassi
Leggera crescita dell'euro / dollaro USA
, che sale a quota 1,122. L'Oro
, in aumento (+0,93%), raggiunge 4.144 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) in calo (-1,18%) si attesta su 93,97 dollari per barile.
Consolida i livelli della vigilia lo spread
, attestandosi a +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,48%.Gli indici europei Nello scenario borsistico europeo
giornata fiacca per Francoforte
, che segna un calo dello 0,33%, piatta Londra
, che tiene la parità, e senza spunti Parigi
, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi.
Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con il FTSE MIB
che lima lo 0,47%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il FTSE Italia All-Share
, che perde lo 0,48%, scambiando a 52.080 punti.
In lieve ribasso il FTSE Italia Mid Cap
(-0,49%); sulla stessa tendenza, variazioni negative per il FTSE Italia Star
(-1,09%).I migliori e peggiori titoli di Piazza Affari
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Hera
(+1,83%), Snam
(+1,61%), Enel
(+1,54%) e Terna
(+1,51%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Technoprobe
, che continua la seduta con -8,98%.
Lettera su STMicroelectronics
, che registra un importante calo del 7,06%.
Scende Prysmian
, con un ribasso del 6,76%.
Vendite su Saipem
, che registra un ribasso del 3,31%. Tra i protagonisti
del FTSE MidCap, BFF Bank
(+4,04%), ENAV
(+1,63%), IREN
(+1,56%) e BF
(+1,26%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su LU-VE Group
, che ottiene -5,87%.
Crolla Carel Industries
, con una flessione del 4,14%.
Seduta negativa per Brembo
, che mostra una perdita del 2,97%.
Sotto pressione Maire
, che accusa un calo del 2,74%.