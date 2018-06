Bio-on e GIMA TT, nuova società per il mondo del tabacco

Bio-on

IMA

(Teleborsa) - Dopo l' accordo con Maire Tecnimont S.p.A. mette a segno un altro successo. La società attiva nel settore della bio plastica, annuncia la creazione diNEWCO dedicata allo studio sviluppo e produzione di materiali innovativi per il mondo del tabacco.La società AMTLabs fondata da Bio-on S.p.A. e capitalizzata con 10 milioni di euro vede oggi l’ingresso di(società controllata da), con una quota del 20 % per un investimento di 2.2 milioni di euro. GimaTT è leader nella progettazione e nell’assemblaggio di macchine automatiche su base elettronica per il packaging dei prodotti derivati dal tabacco e in particolare di quelli di nuova generazione a rischio ridotto."Sono estremamente soddisfatto di condividere assieme a GimaTT questa importante sfida – spiega, CEO di Bio-on S.p.A. – Poter studiare e sviluppare nuovi materiali per il mondo del packaging e del tabacco attraverso la tecnologia messa a punto da Bio-on ci consente di immaginare un futuro pieno di novità interessanti".