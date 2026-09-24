UE, trasporto merci su strada in crescita nel 2025: minerali primi per peso, alimenti per km

I dati Eurostat

(Teleborsa) - Nell'Unione europea sono state trasportate su strada 13,29 miliardi di tonnellate di merci nel 2025, con un incremento dell'1,8% rispetto al 2024, secondo i dati di Eurostat.



In termini di peso, la principale categoria di prodotti trasportati è stata quella dei "minerali metalliferi e prodotti delle attività estrattive", con 3,04 miliardi di tonnellate (pari al 22,9% del totale UE). Seguono i "prodotti alimentari, bevande e tabacco" (1,61 miliardi di tonnellate; 12,1%) e gli "altri prodotti minerali non metalliferi" (1,60 miliardi di tonnellate; 12,1%).



Per quanto riguarda la prestazione del trasporto merci su strada, misurata in tonnellate-chilometro (tkm), la categoria di merci prevalente è stata quella dei "prodotti alimentari, bevande e tabacco", con 311,1 miliardi di tkm (16,6% del totale UE). Seguono le "merci raggruppate: un insieme di diverse tipologie di merci trasportate congiuntamente" (237,1 miliardi di tkm; 12,6%) e i "prodotti dell'agricoltura, della caccia, della silvicoltura e della pesca" (206,3 miliardi di tkm; 11,0%).



Nel 2025, le merci pericolose hanno rappresentato il 4% del trasporto merci su strada complessivo, misurato in tonnellate-chilometro. Tra le merci pericolose rientravano liquidi infiammabili, sostanze tossiche e sostanze esplosive. La Finlandia ha registrato la quota più elevata di merci pericolose sul totale del trasporto merci su strada (9,8%), precedendo l'Irlanda (7,8%) e Cipro (7,5%). Le quote più basse sono state rilevate in Lituania (0,7%), Portogallo e Slovacchia (1,9% ciascuno).

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