Spagna, ore contate per il governo. Premier Rajoy verso la sfiducia

(Teleborsa) - Sarà una lunga giornata anche oggi per ilche probabilmente sarà sfiduciato dal Congresso dei deputati e sostituito dal socialista Pedro. "del nostro Paese" - ha affermato il leader socialista alla ripresa del dibattito in Parlamento sulla sfiducia - aggiungendo che il suo esecutivo "".La direzione del partito nazionalista basco PNV, come atteso, ha fatto sapere a Rajoy che i suoi 5 deputati voteranno, oggi, per la sfiducia. I 5 voti del PNV sono, infatti, considerati decisivi per fare vincere o perdere la mozione di sfiducia presentata dai socialisti contro il premier.Se la mozione di sfiducia otterrà l'appoggio di 176 deputati su 350,. Ma c'è la possibilità chein Parlamento, per impedire la nomina automatica del leader socialista.Intanto è polemica sull'. Anche ieri, giorno del dibattito della mozione, il primo ministro aveva trascorso tutto il pomeriggio lontano dall'aula.Il voto, previsto in tarda mattinata, è atteso superare il quorum dei 176 seggi, a favore della sfiducia, grazie all'appoggio di:(83 deputati),(67 seggi), di(9),(8),(5),(5),(2).voteranno idel presidente uscente (137 seggi) e i(32 seggi).