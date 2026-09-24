Milano 17:35
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Nasdaq 18:23
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Dow Jones 18:23
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Londra 17:35
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Prezzi produzione Spagna (YoY) in agosto

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Prezzi produzione Spagna (YoY) in agosto
Spagna, Prezzi produzione in agosto su base annuale (YoY) +13,2%, in aumento rispetto al precedente +9,4%.
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