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Produzione industriale Spagna (YoY) in agosto

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Produzione industriale Spagna (YoY) in agosto
Spagna, Produzione industriale in agosto su base annuale (YoY) +1,5%, in calo rispetto al precedente +2,5%.
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