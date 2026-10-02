Milano 10:47
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Disoccupazione Spagna in settembre

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Disoccupazione Spagna in settembre
Spagna, Disoccupazione in settembre pari a 23,6K unità, in calo rispetto al precedente 44,42K unità (la previsione era 17,6K unità).
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