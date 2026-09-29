Milano 11:46
52.198 +0,85%
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Dow Jones 28-set
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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in agosto

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Spagna, Vendite dettaglio (YoY) in agosto
Spagna, Vendite dettaglio in agosto su base annuale (YoY) -0,4%, invariato rispetto al precedente.
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