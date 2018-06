Salvini tuona da Vicenza: "Per i clandestini è finita la pacchia"

(Teleborsa) -. E subito dopo un attacco dai toni molto duri alle Ong, alcune delle quali da tempo sotto accusa di favorire l'immigrazione in accordo con gli scafisti:E poi con piglio severo ha aggiunto:Il vice Premier, Ministro e al tempo stesso Segretario della Lega, forte anche per i consensi in ascesa (secondo sondaggi la Lega avrebbe raggiunto il 29 per cento, a ridosso dei 5 Stelle), non abbandona certo i temi che lo hanno portato al successo.Non è dunque un caso che, comune di 19.487 abitanti del, per di più teatro proprio in queste ore dell'arrivo di un nuovo gruppo di 158 migranti sulla nave Ong Aquarius, dopo gli oltre 1000 dei giorni scorsi.E sulla sortita del. Travolto dalle critiche, Lorenzo Fontana si è difeso definendo la polemica "strumentale", mentre l'Arcigay ha lanciato un appello al premier Conte.. E sulle pensioni, punto chiave della campagna elettorale, Di Maio dice:. Il rapporto con Mattarella è definito "virtuoso".