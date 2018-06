Pensioni, dibattito aperto su Quota 100

(Teleborsa) - Pensioni in primo piano nell'agenda del nuovo Governo targatonella sua nuova veste dilaper arrivare alla pensione.che non ha mai fatto mistero di volere superare la Legge Fornero , ha spiegato come funziona l'ipotesi che consiste nella possibilità di uscire dal lavoro quando la somma dell'età anagrafica e degli anni di contributi versati dal lavoratore è almeno pari a 100. Esempio: 36 anni di versamenti e 64 di età. Pronte le repliche.del PD spiega: "se fosse vero che parte da 64 anni di età,perché questi lavoratori possono andare in pensione a 63 anni con Quota 99 (63 più 36 di contributi). Non solo, per chi è disoccupato o ha un familiare disabile a carico, i contributi scendono a 30 anni (Quota 93). Per le donne, poi, c'è uno sconto ulteriore di un anno per ogni figlio (massimo 2 anni), che porta i contributi necessari a 28 anni (Quota 91). Inoltre, non bisogna dimenticare sempre per queste 15 categorie di lavoratori, che svolgono attività gravose, c'è anche il blocco dell'aggancio dell'età della pensione all'aspettativa di vita".Secondoche ora la Lega vorrebbe al fianco dial Ministero del Lavoro, l'abolizione della Riforma Fornero sulle pensioni costa molto meno di quanto stimato dall'INPS: "bastano 5 miliardi"., esperto di previdenza e già sottosegretario al Welfare nei governi Berlusconi tra 2001 e 2005, e Presidente del Nucleo di valutazione della spesa previdenziale presso il Ministero del Lavoro per quattro anni (2008-2012), dalle pagine de La Repubblica ha spiegato che "l'allarme sui conti è infondato".Quanto al Jobs Act , ha dichiarato "ha cose buone, ma va destrutturato".