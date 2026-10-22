Inps: in primi nove mesi liquidate 665.689 pensioni, importo medio 1.297 euro

(Teleborsa) - Il totale delle pensioni con decorrenza nel 2025 è stato di 901.448 per un importo medio mensile alla decorrenza di 1.213 euro. Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2026 sono state 665.689, per un importo medio di 1.297 euro. Tali valori si riferiscono alle pensioni di vecchiaia, anticipate, di invalidità e ai superstiti delle gestioni considerate. Sono compresi anche gli assegni sociali. Lo rende noto l'Inps che oggi pubblica l’osservatorio sul monitoraggio dei flussi di pensionamento, relativo alle pensioni con decorrenza nel 2025 e nei primi nove mesi del 2026, con rilevazione al 2 ottobre 2026 precisando che le pensioni con decorrenza nel 2025 comprendono anche quelle liquidate successivamente al 2025 (fino al 2 ottobre 2026) purché con decorrenza nel 2025.



Inps: in primi nove mesi liquidate 665.689 pensioni



Le pensioni con decorrenza nei primi nove mesi del 2026 includono invece esclusivamente quelle liquidate entro il 2 ottobre con decorrenza entro settembre. Di conseguenza, i dati relativi alle decorrenti 2025 e 2026 non sono tra loro confrontabili in quanto quelli riferiti al 2026 sono ancora suscettibili di variazioni a seguito della futura liquidazione dei trattamenti con decorrenza anteriore al 2 ottobre 2026. Eventuali differenze nei volumi di liquidazione possono pertanto riflettere i diversi tempi di definizione delle pratiche amministrative e non necessariamente variazioni nei fenomeni pensionistici sottostanti.



importo medio 1.297 euro



In particolare, per quanto riguarda le singole categorie, le pensioni con decorrenza 2025 sono state: 287.253 pensioni di vecchiaia, 214.369 pensioni anticipate, 65.334 pensioni di invalidità e 234.863 pensioni ai superstiti. Nei primi nove mesi del 2026 sono state: 227.906 vecchiaia, 159.344 anticipate, 39.032 invalidità e 162.009 superstiti.



Analizzando le singole gestioni, il FPLD ha totalizzato 357.967 pensioni nel 2025 e 258.799 nei primi nove mesi del 2026; seguono la gestione dipendenti pubblici con rispettivamente 126.997 e 97.336, artigiani (89.169 e 64.922), commercianti (79.213 e 58.240), fondi speciali (64.497 e 48.800), parasubordinati (51.085 e 37.679) e coltivatori diretti, coloni e mezzadri (32.891 e 22.515). Gli assegni sociali sono stati 99.629 nel 2025 e 77.398 nei primi nove mesi del 2026.

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