Londra: profondo rosso per Standard Life
(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di risparmio previdenziale e pensioni, che tratta in perdita del 4,70% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Life, che fa peggio del mercato di riferimento.
La situazione di medio periodo della società specializzata in soluzioni per la pensione resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,428 sterline. Supporto visto a quota 8,074. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,782.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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