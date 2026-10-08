Londra: profondo rosso per Standard Life

(Teleborsa) - Ribasso per il gruppo di risparmio previdenziale e pensioni , che tratta in perdita del 4,70% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Standard Life , che fa peggio del mercato di riferimento.





La situazione di medio periodo della società specializzata in soluzioni per la pensione resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 8,428 sterline. Supporto visto a quota 8,074. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 8,782.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```