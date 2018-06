Affidato a Vega il satellite Aeolus dell’ESA

Airbus

(Teleborsa) -Defence and Space diha aperto le porte dello stabilimento dove è stato completato il satellite, dotato di un'innovativa tecnologia laser per misurare i venti globali, pronto per essere spedito infrancese per il lancio affidato al vettore Vega di Avio.Le caratteristiche del satellite Aeolus, posto nella camera pulita dello stabilimento a Tolosa, sono state illustrate dar, Capo dell'Osservazione della Terra, Navigazione e Scienze di Airbus Space Systems, e, Direttore dei Programmi di Osservazione della Terra dell'ESA.. Sondando l'atmosfera con un potente laser, Aeolus permetterà di migliorare la nostra conoscenza delle dinamiche e dei processi tropicali relativamente alle variazioni climatiche e, soprattutto, diIl laser genera una luce ultravioletta che viene indirizzata verso la Terra. Questa luce rimbalza dalle molecole dell'aria e dalle particelle piccole come per esempio polvere, ghiaccio e goccioline di acqua presenti nell'atmosfera.Il satellite Aeolus, che fa parte del programma di Osservazione della Terra dell'ESA, partirà dallo spazioporto europeo di, nella Guyana Francese, a bordo del lanciatore Vega, costruito dae che può mettere in orbite bassa satelliti del peso di 300-1500 kg.Valore del contratto di lancio, sottoscritto tra ESA e Arianespace nel settembre 2016, è di 32,57 milioni di euro.. Il primo satellite ESA di Osservazione della Terra ad essere portato in orbita daè stato, nel 2015, Sentinel-2A.