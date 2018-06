Flat Tax, Salvini: L'importante è che ci guadagnino tutti

(Teleborsa) -, neo Ministro dell'Interno, difende la flat tax , "perchè? Perchè ci guadagnano tutti", ha dichiarato ai microfoni di Radio anch’io."Se uno fattura di più e paga di più è chiaro che risparmia di più, reinveste di più, assume un operaio in più, acquista una macchina in più e crea lavoro in più - ha spiegato il ministro - . Non siamo in grado di moltiplicare pani e pesci. Ma l'assoluta intenzione è che tutti riescano ad avere qualche lira in più in tasca da spendere"."Le esportazioni vanno bene grazie ai nostri eroici imprenditori, che nonostante tutto e tutti tengono alto il made in Italy nel mondo, ma. E per farli tornare a comprare occorre che tornino a lavorare dignitosamente e che abbiano in tasca qualche lira", ha spiegato il leader della Lega concludendo: "L’importante è che ci guadagnino tutti".