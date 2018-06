Sempre più numerose le startup. Sono quasi 9.000

(Teleborsa) -. Le aziende innovative costituitesi nei primi tre mesi dell'anno, al 31 marzo 2018, risultavano essere 897, in aumento di 506 unità rispetto a fine 2017.. E' quanto emerge dalla 15a edizione del rapporto trimestrale realizzato congiuntamente da, la società informatica del sistema camerale, in collaborazione conLa loro incidenza sul totale delle nuove società di capitali varia significativamente a seconda del settore, Ad esempio, è startup innovativa il 7,4% delle nuove imprese del comparto dei servizi. Ma scomponendo quest’ultimo sulla base della codificazione Ateco, l’incidenza aumenta notevolmente nei settori dello sviluppo di software (32,2%) e, soprattutto, della ricerca e sviluppo (65,6%).Caratteristica che distingue marcatamente le startup innovative dalle altre nuove imprese è l’elevata propensione all'investimento: il rapporto tra immobilizzazioni e attivo patrimoniale è pari al 27,7%, più di sei volte maggiore rispetto al valore registrato dalle altre società di recente costituzione (4,3%)., superando quota duemila: 132, pari al 24% del totale nazionale. Seguono il Lazio, con 911 (10,2%), che per la prima volta supera l’Emilia-Romagna, ferma a 884 (9,9%). Al quarto posto rimane il Veneto con 822 (9,2%), seguito dalla Campania, prima regione del Mezzogiorno con 658 (7,4%).: gli under-35 compaiono in quasi una startup su due (44,4%), contro il 34,5% fatto registrare dalle altre neo-imprese.