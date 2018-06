Trasporto aereo, a Fiumicino E-gate esteso anche ai cittadini USA

(Teleborsa) -in partenza dal primo scalo della Capitale con passaporto statunitense, usufruendo dei vantaggi offerti dal servizioQuesto nuovo sistema, introdotto per la prima volta in Italia, contribuisce a ridurre i tempi di attesa ai controlli di sicurezza, identificando all'istante eventuali passaporti falsi. L'infatti lIl progetto realizzato da, dallae dall’, in coordinamento cone il, rende dunque i varchi elettronici - accessibili finora ai cittadini europei maggiori di 14 anni - disponibili anche per i cittadini americani.Complessivamente, sono. Neisi è registrato un urispetto all'anno precedente, il che significa che