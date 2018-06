Maggio da record per le richieste di prestiti delle famiglie

(Teleborsa) - Maggio da record per le. Il numero di interrogazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di CRIF relativamente alle richieste di credito da parte degli italiani ha fatto segnare unrispetto al corrispondente mese del 2017.La crescita è frutto della(+9,1%), che fanno segnare il(+4,8%), che risultano in decisa ripresa dopo una fase di appannamento.Buone notizie per il comparto arrivano anche dall’, che si porta(+7% rispetto allo stesso mese del 2017, in continua crescita da oltre 3 anni). Si tratta delNello specifico, ihanno segnato la migliore performance dell’intero comparto (+12,1% rispetto allo stesso mese del 2017) facendo registrare un valore di 6.877 euro, anche in questo caso al top da quando CRIF ha iniziato a fare una rilevazione mensile.Per altro, anche ihanno fatto segnare un incremento dell’importo medio richiesto (+3,4%), che si è attestato a 13.178 euro.