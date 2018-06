Mondo TV, intesa con MOPI - Meteo Operations Italia

Mondo TV

(Teleborsa) -insieme a, società meglio conosciuta con il marchio Centro Epson Meteo, per insegnare l'ecologia ai bambini in modo divertente e avventuroso.. La serie sarà prodotta in tecnica digitale 2D e si baserà sulla property originale di MOPI, denominata MeteoHeroes e porrà al centro le tematiche legate all’ecologia e al rispetto della natura da comunicare ai bambini in modo divertente e avventuroso attraverso dei personaggi nei quali i bambini possano facilmente identificarsi.Il Gruppo Mondo TV si occuperà di tutta la produzione esecutiva della serie, in collaborazione con MOPI. MOPI parteciperà per il 60% del budget, sia finanziariamente che attraverso il conferimento della property e di alcune lavorazioni di sviluppo del progetto già eseguite, mentre Mondo TV parteciperà al 40% del budget facendosi carico delle necessarie lavorazioni.Le parti parteciperanno pertanto proporzionalmente ai ricavi generati dallo sfruttamento della serie TV, sia sui canali media che attraverso lo sfruttamento del licensing e merchandising derivato dalla serie stessa. Mondo TV sarà incaricata della distribuzione della serie a livello mondiale, sia in relazione allo sfruttamento media che per il licensing e merchandising.