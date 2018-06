Air Italy inaugura la tratta Milano-Miami

(Teleborsa) -La compagnia aerea ha infatti inaugurato la tratta Milano Malpensa - Miami, che va ad aggiungersi al volo quotidiano già previsto per l'aeroporto JFK di New York.La compagnia ex Meridiana, oraopererà 4 collegamenti settimanali tra lo scalo lombardo e la principale meta turistica della Florida. A partire da settembre prossimo sarà operativa anche lae nel mese successivo partiranno i, Chief Operating Officer di Air Italy, ha dichiarato: “. Sono grato a tutti i passeggeri per aver voluto essere qui oggi in un momento così importante per la Compagnia".