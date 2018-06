Casa Alitalia, nuova lounge al molo E di Fiumicino

(Teleborsa) -ha inaugurato la nuova lounge ubicata al molo E all, tenuta a battesimo da due dei tre commissari straordinari,. Quest'ultimo ha espresso la soddisfazione per la nuova immagine che la compagnia aerea si sta dando, improntata alla qualità dei servizi e all'attenzione alla clientela. Un ritorno alla grande tradizione del passato per pianificare il futuro del vettore nel segno del miglioramento generale che si vuole perseguire. Ricordata l’imminente presentazione a Milano delle nuove divise, che saranno indossate dal personale di terra e di volo già entro l’anno in corso,ha confermato Alitalia registra l’incremento di traffico sul lungo raggio (+7,3%), un ottimo indice di puntualità e si gode i numeri di maggio (passeggeri + 7,6% e ricavi in crescita del 4%).mille mq e 158 sedute, è collocata nell'area di imbarco dell'hub della Capitale da cui parte la quasi totalità dei voli di medio e lungo raggio della Compagnia italiana verso le destinazioni extra-Schengen.La nuova sala Casa Alitalia sostituisce la lounge finora disponibile per i viaggiatori dei voli internazionali, situata presso l'ex molo H dello scalo. Con l'apertura del molo E e lo spostamento di gran parte dei voli Alitalia nella nuova struttura, era opportuno l'allestimento di uno spazio più prossimo all'area di imbarco per migliorare il servizio ai passeggeri e rendere più efficienti le operazioni di imbarco., italiana e internazionale, sempre più attenta ed esigente., come nelle altre lounge della Compagnia,L’ingresso è comunque possibile per tutti i passeggeri con l’acquisto di un singolo ingresso via web,, nelle agenzie di viaggio o presso le biglietterie aeroportuali. Casa Alitalia è caratterizzata da un ambiente elegante e al tempo stesso familiare: perfetto per rilassarsi in attesa del volo o per lavorare. La lounge offre servizi di ristorazione, una zona bar, un’area dedicata ai bambini; salette per riunioni di lavoro, aree di lavoro, connettivitàe servizi con doccia.