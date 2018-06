Innovatec Power, realizza impianto trigenerazione per Tekniplex Gallazzi

Innovatec

(Teleborsa) -, quotata sul mercato, rende noto che, una importante società attiva nel settore della plastica in Nord Italia ha scelto Innovatec Power – società partecipata al 48% dall'Emittente Innovatec –In questo percorso verso l’efficientamento energetico del Gruppo,L’impianto è stato realizzato presso il suo stabilimento produttivo per la produzione combinata di energia elettrica, termica e frigorifera, idoneo a soddisfare i fabbisogni energetici dello Stabilimento, massimizzando la resa economica dell’Impianto nel rispetto dei requisiti imposti dal. (GSE) per l’ottenimento della qualifica CAR () e i relativi incentivi (certificati bianchi). L’Impianto è inoltre collegato alla rete elettrica nazionale per la cessione dell’energia elettrica prodotta in surplus rispetto al fabbisogno dello Stabilimento.. Grazie all'impianto saranno evitate circa 4.500 (CO2 tons/year) equivalenti a 800 ettari di foreste, alle emissioni di gas ad effetto serra emessi da 27.000 voli andata e ritorno Italia/Germania, alle emissioni corrispondenti al consumo di energia elettrica di 2.263 famiglie e di gas di 1.811 famiglie.