Altea Green Power, ok di Regione Puglia a progetto fotovoltaico a terra da 96,8 MW

(Teleborsa) - Altea Green Power , azienda attiva nello sviluppo di progetti e nella realizzazione di impianti di “green energy”, ha fatto sapere che la Regione Puglia ha autorizzato il progetto di un impianto fotovoltaico a terra della potenza complessiva di circa 96,8 MW sito nel Comune di Nardò, in provincia di Lecce.



L’autorizzazione è stata rilasciata a conclusione del procedimento che ha previsto lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) presso il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e il successivo procedimento di Autorizzazione Unica (AU) presso la Regione Puglia.



Il progetto, sottolinea la società in una nota, rappresenta l’iniziativa dalle dimensioni più rilevanti nel segmento della generazione da fonte rinnovabile che Altea Green Power abbia attualmente gestito e portato a termine.



Inoltre, il via libera a questo impianto, già contrattualizzato con un primario operatore del settore, dà luogo alla maturazione dell’ultima milestone prevista dagli accordi contrattuali, con un incasso atteso di circa 1 milione di euro entro il primo trimestre 2027.

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