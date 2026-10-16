PLC, OPA prorogata al 23 ottobre senza aumento corrispettivo. Offerente al 79%

(Teleborsa) - L'offerente Pendant Power ha prorogato al 23 ottobre 2026 l'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria totalitaria su PLC , non avendo raggiunto la soglia del 90% del capitale. Le adesioni hanno raggiunto quota 1.441.644 azioni, pari al 5,55% del capitale, con la partecipazione complessiva dell'offerente salita al 79,08%.



Il corrispettivo resta invariato; il pagamento è previsto per il 30 ottobre 2026, salvo ulteriori proroghe. L'eventuale riapertura dei termini si svolgerà dal 2 al 6 novembre 2026, con pagamento il 13 novembre. Se l'offerta non consentirà il delisting, questo avverrà tramite fusione: Pendant Power dispone già dei voti necessari per approvarla.

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