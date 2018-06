Acea, Lanzalone si dimette da Presidente

Acea

(Teleborsa) - Il presidente dilascia il suo incarico."L'avvocato Lanzalone ha rimesso il mandato di Presidente del Consiglio di Amministrazione di Acea SpA". Così in una nota la multiutility romana annuncia le dimissioni del presidente coinvolto nell' inchiesta sullo stadio della Roma e arrestato ieri, 13 giugno." - conclude Acea nella nota. Noi non proteggiamo chi sbaglia, non ci facciamo infettare ". Così ilcommentava il caso Roma e l'arresto dele, successivamente, ne chiedeva le dimissioni . "Si deve dimettere da presidente di Acea, perché da noi chi sbaglia paga".E le dimissioni sono arrivate.: le azioni stanno cedendo lo 0,94% muovendosi in controtrend rispetto al +0,23% registrato dall'indice di riferimento FTSE IT Mid Cap.