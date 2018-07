ABI, a giugno prestiti in aumento. Tassi al minimo storico

(Teleborsa) -. E' quanto sottolinea l'ABI nel consueto rapporto mensile.A giugno 2018è superiore, di oltre 37 miliardi, all'ammontare complessivo della raccolta da clientela pari a 1.736,4 miliardi di euro.Dai dati al 30 giugno 2018, emerge che, proseguendo la positiva dinamica complessiva del totale dei prestiti in essere (il tasso di crescita annuo risulta su valori positivi da 2 anni). Questo emerge dalle stime basate sui dati pubblicati dalla Banca d'Italia, relativi ai finanziamenti a famiglie e imprese.Sulla base degli ultimi dati ufficiali, relativi a maggio 2018L'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglieA giugno 2018,: il tasso medio sul totale dei prestiti(2,63% il mese precedente ed addirittura 6,18% prima della crisi, a fine 2007).che è risultato pari a 1,37% (1,43% il mese precedente; 5,48% a fine 2007).(cioè al netto delle svalutazioni e accantonamenti già effettuati dalle banche con proprie risorse) a maggio 2018 si sono; un valoree in forte calo, meno 37,5 miliardi, rispetto al dato di dicembre 2016.Rispetto al livello massimo delle sofferenze nette raggiunto a novembre 2015 (88,8 miliardi), la riduzione è di quasi 40 miliardi, cioè diminuisce di oltre il 44,5%.(in conto corrente, certificati di deposito, pronti contro termine)(variazione pari a +6,3% su base annuale), mentre si conferma la diminuzione della raccolta a medio e lungo termine, cioè tramite obbligazioni, per quasi 57,3 miliardi di euro in valore assoluto negli ultimi 12 mesi (pari a -18,3%).. Dalla fine del 2007, prima dell’inizio della crisi, ad oggi la raccolta da clientela è cresciuta da 1.549 a 1.736,4 miliardi di euro, segnando un aumento – in valore assoluto - di quasi 187,5 miliardi.A giugno 2018(somma di depositi, obbligazioni e pronti contro termine in euro a famiglie e società non finanziarie)(0,74% il mese precedente) ad effetto: del tasso praticato sui depositi (conti correnti, depositi a risparmio e certificati di deposito), pari a 0,40% (0,40% anche a maggio 2018); del tasso sui PCT, che si colloca a 0,75% (0,74% a maggio 2018); del rendimento delle obbligazioni, pari a 2,49% (2,53% a maggio 2018).(189 punti base il mese precedente), in marcato calo dagli oltre 300 punti base di prima della crisi finanziaria (335 punti base a fine 2007).