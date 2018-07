Enav, revocati gli scioperi e voli regolari il 21 luglio

(Teleborsa) -, nel corso di una riunione che si è svolta al Ministero dei Trasporti. Filt-Cisl precisa che è stato "siglato l'accordo per il rinnovo della parte economica del contratto dei controllori di volo e del personale amministrativo con aumenti medi sia sulle voci fisse sia su quelle variabili della retribuzione"."L'accordo prevede, inoltre,, la cui trattativa si aprirà la prossima settimana per tutte le categorie del settore".. Tutto questo è stato possibile anche grazie agli importanti passi avanti fatti dall'Enav e alla efficace mediazione del Ministero dei Trasporti".Per sabato 21 erano in programma due scioperi nazionali dei controllori di volo dell'Enav, uno indetto dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti e Unica e uno indetto dall'organizzazione sindacale Ugl-Ta, oltre a diversi stop locali.Per legge, erano in ogni caso garantiti i voli compresi in fasce orarie protette, ovvero dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21.