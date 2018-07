Giù l'indice del settore Costruzioni italiano (-2,44%), giornata in discesa per Astaldi

settore Costruzioni a Milano

(Teleborsa) - Scambi al ribasso per il, mentre è debole l'Ilha chiuso a 33.110,24 in diminuzione di 829,09 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto iltermina la seduta in calo a 437,61, dopo aver avviato la seduta a 439,08.Nel, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 3,51% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice costruzioni, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,43%.Discesa moderata per, che chiude la giornata del 19 luglio con una variazione percentuale negativa dello 0,88% rispetto alla seduta precedente.Tra ledi Piazza Affari, aggressivo ribasso per, che flette in maniera scomposta, archiviando la sessione con una perdita del 3,95%.Frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,87%.Ribasso scomposto per, che archivia la sessione con una perdita secca del 2,65% sui valori precedenti.