Debole il comparto chimico italiano (-0,60%)
(Teleborsa) - Movimento fiacco per l'indice del settore chimico, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con il settore Chimico europeo.
Il FTSE Italia Chemicals ha chiuso a quota 64.858,9, con una flessione dello 0,60% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'indice EURO STOXX Chemicals si porta a 1.633, dopo aver aperto a 1.636.
Tra le mid-cap italiane, discesa moderata per SOL, che chiude la giornata del 25 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,60% rispetto alla seduta precedente.
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