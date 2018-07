ENAC, sulla Gazzetta Europea nuovo regolamento comunitario per i piloti

(Teleborsa) - Sulladel 25 luglio, è stato pubblicato il nuovo(Ue) che, in vista di una maggiore attenzione alla valutazione e al mantenimento dell’idoneità psico-fisica degli equipaggi di condotta e di cabina. Lo rende noto l'(ENAC)che spiega che le norme appena pubblicate, in particolare, sull'esigenza di implementare sistemi di supporto per i piloti, peraltro già previsti nel nuovo Regolamento ENAC "Organizzazione sanitaria e certificazioni mediche d’idoneità per il conseguimento delle licenze e degli attestati aeronautici", edizione numero 4 del 12 marzo 2018., di Programmi di Supporto tra Pari (Peer Support Program), attivati da parte degli operatori aerei e dei fornitori di servizi di assistenza al volo, disponendo la competenza dell’Autorità nella promozione e sorveglianza degli stessi programmi, mediante la pubblicazione di idonei strumenti normativi, quali circolari e materiale guida.La normativa europea pubblicata ieri 26 luglio, che contiene la sintesi delle raccomandazioni elaborate dalla task force istituita dall'(EASA) a seguito dell'incidente di Germanwings del 2015, rafforza il sistema di sicurezza dell’aviazione civile europea, introducendo nuove regole per l’accertamento iniziale, il controllo e il mantenimento dei requisiti di idoneità fisica e psicologica di piloti e cabin crew.Le misure integrano da un lato la necessità di offrire ai piloti programmi di sostegno psicologico "proattivo e non punitivo" volti a fornire assistenza e supporto nel "riconoscere, affrontare e superare eventuali problemi, che ne potrebbero pregiudicare la capacità di esercitare in sicurezza i privilegi della licenza", dall'altro l’urgenza di estendere a tutti gli Stati membri, sotto l’egida dell’, un sistema ancor più stringente di controlli sull'uso di alcol e di sostanze psicoattive da parte del personale di condotta e di cabina e in generale, di tutto il "personale critico ai fini della sicurezza" del volo. Tali controlli sono stati resi cogenti non soltanto per gli operatori aerei europei, ma anche per le compagnie di Paesi terzi che operino all'interno dell’Unione europea.Tra le disposizioni introdotte con il Nuovo Regolamento Ue si segnalano i nuovi requisiti che vincolano gli operatori non soltanto a "consentire, agevolare e assicurare" l’accesso ai programmi di sostegno per i piloti, ma anche ad assicurare che l'equipaggio di condotta sia sottoposto a una valutazione psicologica prima di intraprendere voli di linea.