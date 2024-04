Approvato il Patto per la migrazione e l'asilo: un passo decisivo per l'UE

(Teleborsa) - Ilha, segnando un importante traguardo per la Commissione Ue sotto la guida diQuesto rappresenta uno dei dossier cruciali di questa legislatura, dopo un intenso lavoro durato quattro anni e il fallimento nel tentativo di riformare la gestione dell'asilo e della migrazione nella precedente legislatura.Il nuovo Patto si propone didi coloro che non hanno diritto di rimanere in Europa. Si tratta di una riforma necessaria del sistema attuale di gestione delle politiche migratorie, che si è dimostrato inadeguato di fronte alle sfide degli ultimi anni. Coloro che lo sostengono lo considerano un successo storico dell'Unione europea, equiparabile all'acquisto congiunto dei vaccini contro il covid e al Next Generation EU.Il pacchettoi, con la normativa sulla gestione dell'asilo e della migrazione come elemento principale, destinata a sostituire ilQuest'ultimo stabilisce le norme per determinare quale Stato membro è competente nell'esaminare una domanda di asilo. Per correggere il sistema attuale, che vede solo pochi Stati membri di ingresso (tra cui l'Italia) responsabili della maggior parte delle domande di asilo, il Patto introduce un nuovo meccanismo di solidarietà obbligatoria e misure per prevenire abusi e movimenti secondari.La votazione, durata un'ora, è stata preceduta da una tensione alimentata principalmente dalla delegazione francese e soprattutto il Pd hanno annunciato il loro voto contrario. Tuttavia, i democratici hanno fatto un'eccezione per il, che include il meccanismo di solidarietà. Al di là di ciò, il Patto per la migrazione e l'asilo è stato nettamente respinto dal Nazareno. Gli eurodeputati democratici hanno protestato, affermando che il compromesso raggiunto non supera il sistema di Dublino, non alleggerisce i Paesi di primo ingresso ed è fortemente orientato verso un approccio securitario. In sintesi, il nuovo Patto mira a rispondere alla necessità di definire regole uniformi in tutta Europa, cosa che finora non è stata realizzata.Gli Stati membri dell'UE affrontano la pressione migratoria con un nuovo sistema che offre due opzioni:. Il nuovo regolamento stabilisce una. In caso di ricollocamenti insufficienti, gli Stati possono essere chiamati a esaminare le domande di protezione internazionale. Un secondo regolamento crea una procedura comune per l'asilo a livello UE, rendendo più rapide ed efficienti le decisioni fino a 12 settimane. Le persone con minacce alla sicurezza o provenienti da Paesi con bassi tassi di riconoscimento dell'asilo saranno soggette a una procedura di asilo alla frontiera. Sono previsti centri di accoglienza nei paesi di primo ingresso con una capacità di 30.000 posti. Un terzo regolamento stabilisce norme per affrontare situazioni di crisi migratoria,Ilsarà riformato per migliorare l'identificazione e la sicurezza, includendo le impronte digitali e le immagini del volto. Un regolamento di screening uniformerà l'identificazione dei cittadini di Paesi terzi e la procedura di ingresso nell'UE, con controlli biometrici e sanitari entro sette giorni. Il Patto comprende anche regolamenti per l'Agenzia europea per l'asilo, miglioramento delle condizioni di accoglienza e un quadro per il reinsediamento dei richiedenti asilo.La commissaria europea agli Affari interni,, volto di questa proposta insieme al vicepresidente Margaritis Schinas, ha scritto su X: ". Il voto di oggi è un grande risultato. Potremo tutelare meglio le nostre frontiere esterne, i vulnerabili e i rifugiati, rimpatriano rapidamente coloro che non hanno diritto a restare, con la solidarietà obbligatoria tra gli Stati membri".Entusiasmo anche dalla: "Storia fatta. Abbiamo creato un solido quadro legislativo su come gestire la migrazione e l'asilo nell'Ue. Sono passati più di dieci anni di lavoro ma abbiamo mantenuto la parola data. Un equilibrio tra solidarietà e responsabilità. Questa è la via europea", ha commentato su X."Dopo quasi un decennio di stallo,, la riforma completa delle leggi sull'immigrazione dell'Ue. È fatta. L'Europa gestirà la migrazione in modo ordinato e alle nostre condizioni", ha sottolineato il vice presidente della Commissione Ue, Margaritis Schinas.