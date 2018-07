Eurozona, esperti settore privato rivedono al rialzo stime inflazione

(Teleborsa) -E' quanto rivela l'indagine trimestrale condotta dalla BCE. Gli intervistati della) ora si attendonoin salita 1,7% per il 2018, 2019 e 2020, mentre più a lungo termine per il 2023 è prevista una salita dell'1,9%.Rispetto al precedente sondaggio, ciò rappresenta una revisione al rialzo di 0,2 punti percentuali per il 2018 e di 0,1 punti percentuali per il 2019. Nessuna modifica, invece, per le aspettative 2020.L'obiettivo ufficiale della BCE per dare un giro di vite alla politica economica è avere un'inflazione inferiore vicina al 2% sulla media di 18-24 mesi. L'attuale livello però riflette anche i massicci stimoli che l'Eurotower ha messo in campo. Non più tardi di ieri 26 luglio la Banca Centrale Europea come atteso, ha mantenuto invariata la sua politica monetaria , con tassi vicini allo zero.Ciò rappresenta revisioni al ribasso di 0,2 punti percentuali per il 2018 e 0,1 punti percentuali per il 2019. Nessuna variazione per il 2020. Le aspettative medie a lungo termine per la crescita del PIL reale sono rimaste invariate all'1,6%.