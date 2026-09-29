Omer, TP Icap MidCap alza le stime sul 2026 con buy e target price confermati

(Teleborsa) - TP Icap MidCap conferma su Omer sia il rating buy sia il target price a 5,1 euro, alzandone però le stime sul 2026.



Nel dettaglio, gli analisti migliorano la previsione sui ricavi per l'esercizio corrente a 80,5 milioni di euro (rispetto ai 79 milioni precedenti) e rivedono leggermente al rialzo l'EBITDA, con il margine atteso tornare appena sopra il 20,5%. "Il primo semestre giustifica la revisione delle stime, ma preferiamo non estendere il margine del 22,7% all'intero esercizio, dato il minor contributo residuo di Dolce Vita e la fase conclusiva del progetto Caravaggio".



"Per il 2027", aggiunge il report, "l'aspetto cruciale rimane l'effettivo avvio a pieno regime dei programmi nordamericani e dei nuovi progetti (espansione del Frecciarossa in Europa e progetti negli USA con Siemens)".



Omer ha "riportato risultati per il primo semestre 2026 superiori alle nostre attese, con ricavi pari a 45,1 milioni di euro (+4,5% rispetto alle stime) ed EBITDA di 10,2 milioni di euro (+10% rispetto alle stime), corrispondente a un margine del 22,7%. La performance ha beneficiato del contributo residuo del progetto Dolce Vita, che nel semestre ha generato circa 4 milioni di euro di ricavi ad alto margine, nonché di un netto miglioramento dell'efficienza industriale".

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