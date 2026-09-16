Giappone, ordini macchinari core settore privato peggio del previsto

(Teleborsa) - Crescono ancora gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone a luglio. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale degli ordinativi al settore privato segna un incremento su base mensile dell'1,7% dopo il -26% riportato a giugno.



Calano del 3,7% gli ordini core, cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il +9,7% precedente, risultando peggiori del consensus (-1,2%). Il dato tendenziale si attesta a +11,2% da +16,9% precedente e contro il +15,3% del consensus.



Il dato complessivo degli ordini risulta in calo del 5,5% dopo il +0,4% precedente: la componente degli ordini governativi è scesa del 9,2% mentre qyuella degli ordini esteri è calata dell'8,2%.

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