Amplifon corre a Milano promossa da Jefferies

Amplifon

FTSE Italia Star

società leader nelle soluzioni uditive

Amplifon

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 5,60%.A fare da assist alle azioni, contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Jefferies che hanno alzato il giudizio sul titolo a "buy" portando il target price a 22 euro. La scorsa settimana Amplifon ha consegnato un' ottima semestrale : redditività in miglioramento e ricavi in forte crescita.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 19,69 Euro e primo supporto individuato a 18,98. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 20,4.