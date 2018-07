ENAC monitora disservizi a Rodi e interruzioni voli DAT

(Teleborsa) - ENAC sta monitorando i casi di disservizio e interruzioni di servizio che stanno interessando scali europei e italiani, con conseguenti disagi per i passeggeri.In particolare l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civilein scia all'L'aeromobile della compagnia italiana che doveva operare il collegamento Rodi – Roma Fiumicino, con volo proveniente da Bologna, è stato dirottato ad Atene, senza poter raggiungere lo scalo di destinazione. Compatibilmente con la conferma definitiva dello slot aeroportuale, infatti,, spiega ENAC, aggiungendo che, tuttavia, a causa dei problemi ai sistemi di accettazione dello scalo, i voli della compagnia Blue Panorama di oggi stanno subendo notevoli ritardi per i conseguenti problemi nella rotazione degli aeromobili.Inoltre il Presidente dell’Ente,, ha chiesto alle strutture tecniche ENAC diche opera i collegamenti tra Catania e Palermo e le isole di Pantelleria e Lampedusa, in regime di oneri di servizio pubblico.Le interruzioni, infatti, stanno comportando disagi per i passeggeri che hanno voli prenotati su tali rotte. La verifica verrà effettuata sia dal punto di vista dell’operatività della compagnia DAT, sia in merito a quanto previsto dal contratto stipulato dal vettore con l’ENAC per effettuare tali rotte in continuità territoriale con contributi pubblici, spiega l'Ente.