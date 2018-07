Nuovo vertice Gruppo FS, Castelli e Battisti "scelte interne" di forte professionalità

(Teleborsa) - "Assemblea totalitaria" del Gruppo FS veloce e dalle idee chiara: nuovo Consiglio di Amministrazione e "vertice" che scelto dall'interno all'insegna di indiscutibile professionalità. Il Ministro Danilo Toninelli è oltremodo soddisfatto. I curricula di Presidente e Amministratore delegato parlano da soli., dal settembre 2016 fino a questa mattinaLaureato in Fisica a indirizzo Cibernetico presso l’Università degli Studi di Milano,: dal 1978, per 18 anni, è in Etnoteam che lascia nel 1996 come Direttore della Divisione Sistemi; nello stesso periodo è ricercatore presso il Dipartimento di Scienze dell’Informazione dell’Università degli studi di Milano. In questo periodocome CIO dove guida la ricostituzione dell’organizzazione IT di Fiat Auto e importanti progetti nell’ambito della logistica, dei sistemi di produzione e di supporto all’internazionalizzazione. Coordina le organizzazioni IT di Fiat Auto in Brasile, Argentina e Polonia. Nel 2000 diventa CEO e Direttore Generale della società di servizi software del Gruppo Fiat (GSA)., guidando, tra l'altro, un grande programma di efficienza rinnovando l’intero parco applicativo, le infrastrutture e le facility realizzando il più grande cloud privato in Italia e il Data Center (Eni Green Data Center) a più alta efficienza energetica al mondo. E’ anche consigliere di amministrazione di Eni AdFin.. E’ anche SDA Professor of Practice di Sistemi Informativi. Attivo anche in diverse start-up e advisor per la strategia ICT di alcune grandi aziende nazionali e multinazionali, docente al politecnico di Milano. Ha ricevuto premi e onorificenze dalla Commissione Europea e da organizzazioni private per l’innovazione e per l’attività professionale... Battisti, 56 anni, sposato, un figlio, è laureato sia in Scienze Politiche che in Economia e Management Internazionale.Per lungo periodo,e in particolare quello dell’alta velocità eseguendo un’importante e straordinaria fase di turnaround aziendale dove ha raggiunto significativi bilanci a margine positivo e consolidati in tutti gli anni della sua gestione.. Ha fatto parte della Task-Force Nazionale del Comitato Gestionale e Accoglienza del Giubileo 2000. Da maggio 2009 al 2011 è stato Consigliere di Amministrazione della Società Artesia S.p.A. per i collegamenti ferroviari Italia- Francia e Referente per il gruppo Ferrovie dello Stato Italiane sia per EXPO 2015 che per il Giubileo 2016.Dal 1988 al 1997 aveva invece lavoratoi, di governance e di rappresentanza. Nelle sue attività legate al mondo delle imprese è anche Membro del Consiglio di Presidenza di Confindustria Nazionale.Da Giugno 2011 a Maggio 2017 Battisti è stato. Fa parte del Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Onlus Incontradonna per la prevenzione del tumore al seno e del Consiglio Direttivo dell’Associazione Onlus Aspro per il supporto ai pazienti di Radioterapia Oncologica c/o l’Azienda Ospedaliera San Camillo-Forlanini di Roma.Ha ricevuto