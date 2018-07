Nova Re SIIQ, perfezionato closing vendita immobile Milano

Nova Re SIIQ

(Teleborsa) -ha perfezionato la vendita a DWS Group GmbH & Co. KGaA (DWS), dell’immobile di Milano, via Vittor Pisani 19,, con la stipula in data odierna del relativo contratto definitivo.L’operazione genera per la Società una plusvalenza netta pari a circa 1,2 milioni di euro (l’Immobile risulta iscritto in bilancio a circa 30 milioni di euro).La Società manterrà in locazione la disponibilità di una porzione dell’Immobile, ove è attualmente ubicata la sua sede secondaria, ad un canone di 90 mila euro per il primo anno.