Partnership Trenitalia-Emirates, viaggi integrati: treno più aereo con un unico biglietto

(Teleborsa) - Trenitalia ed Emirates hanno siglato unche permetterà ai loro clienti di compiere viaggi integrati treno più aereo con un unico biglietto,. Si tratta di un ulteriore significativo passo in avanti verso una sempre più efficace integrazione modale, uno degli obiettivi strategici di Trenitalia e del Gruppo FS Italiane.L'accordo, consente di inserire 27 stazioni italiane con un loro codice IATA, nei sistemi di acquisto dei biglietti aerei Emirates, come se fossero aeroporti, rendendo quindi semplice pianificare e acquistare l’intero viaggio, con partenza o destinazione in alcuni dei principali capoluoghi italiani, volando con Emirates e completando il proprio itinerario con le Frecce.I viaggi aerei inizieranno o termineranno negli scali aeroportuali di Venezia, Milano, Bologna e Roma e il completamento in treno con un unico biglietto sarà possibile utilizzando treni con origine o destinazione le stazioni di Bari Centrale, Bologna Centrale, Bolzano, Brescia, Brindisi, Caserta, Firenze Campo di Marte, Firenze S.M. Novella, Foggia, Lamezia Terme Centrale, Lecce, Milano Centrale, Milano Porta Garibaldi, Milano Rogoredo, Napoli Centrale, Padova, Reggio Calabria Centrale, Roma Termini, Roma Tiburtina, Fiumicino Aeroporto, Salerno, Torino Porta Nuova, Torino Porta Susa, Venezia Mestre, Venezia Santa Lucia, Verona Porta Nuova e Vicenza.Nelle soluzioni di viaggio via Roma Termini è incluso il Leonardo Express, il collegamento con l’aeroporto di Fiumicino.Il biglietto integrato aereo più treno è acquistabile su emirates.com e su tutti i sistemi di vendita della compagnia aerea.I biglietti Trenitalia saranno prenotati nella classe corrispondente alla classe di viaggio del biglietto Emirates. È inoltre previsto l’accesso reciproco alle lounge Emirates e Trenitalia per i clienti che viaggiano con biglietto Executive Frecciarossa.