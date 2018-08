Bancari sotto pressione. Effetto Turchia su Unicredit

Unicredit

Banco BPM

Mediobanca

UBI

istituto di credito

FTSE MIB

Unicredit

(Teleborsa) - Si muovono in ribasso i titoli bancari di Piazza Affari con l'indice settoriale FTSE IT Banche che cede oltre due punti percentuali.Il peggiore tra i player del comparto, èche cede il 3,64%, maglia nera del FTSE MIB. Il titolo è sotto pressione per l' esposizione della banca in Turchia , Paese dove è attivo l'istituto di Piazza Gae Aulenti. Secondo la stampa straniera,economica e monetaria turca sulle banche europee.Pesanti anche le perdite registrate da:(-1,89%),(-1,84%) e(-1,44%).Lo scenario su base settimanale dell'di Piazza Gae Aulenti rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 14,02 Euro. Primo supporto visto a 13,82. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 13,74.