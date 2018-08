Turismo, la tassa di soggiorno diventa un "tesoretto" per i comuni

(Teleborsa) -, che da questo tributo ricavano un. Secondo l'Osservatorio sulla tassa di soggiorno curato da JFC, la tassa turistica frutterà quest'annoai comuni italiani grandi e piccoli, dai 463 milioni incassati nel 2017 e si stima chePerché tanta ricchezza? La tassa di soggiorno è unointrodotto nel 2011 con il federalismo fiscale, ma con la "manovrina" del 2017 è stato consentito ai comuni che non l'avevano di introdurla ed agli altri di incrementarne liberamente l'importo.ed 88 negli ultimi sette mesi.Esistono però delle grandi differenze da comune a comune ed anche in base alla sistemazione (standard o lusso).con una tassa di soggiorno che va da 3 euro a 7 euro (per hotel 5 stelle). Seguono le città più popolari o a "vocazione turistica" come, mentre fra le città del Sud la più onerosa è(nulla a che vedere con i prezzi della Capitale).: l'impèosta è ad personam e per giorno e va pagata direttamente alla struttura che poi la verserà al Comune. Sono esclusoi i bambini fino a 10 o 14 anni ed i disabili.