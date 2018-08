Di Maio, Toninelli, Salvini in coro: si dimettano i vertici Atostrade, mega multa e via la concessione

(Teleborsa) -. Si susseguono incontri e riunioni tra Premier Conte, Sindaco Bucci, Presidente di Regione Toti, Vice Premier Di Maio e Salvini, Ministro Toninelli, Sottosegrario Rixi, Capo Protezione Civile Borrelli, Direttore Dipartimento VVFF Frattasi, Prefetto.La Procura nel frattempo ha pronta l'apertura di un fascicolo per, al momento a carico di ignoti. Ma come ha detto il procuratore Capo Cozzi, ciò avverrà non appena il quadro della tragedia sarà completo.Alllo sgomento, al dolore, alle ricerca di eventuali persone ancora in vita e al recupero dei corpi, si aggiunge la urgente necessità di. Il viadotto Morandi era lo snododella città, che collega la zona di levante con quella di ponente, con continui fondamentali svincoli perOccorrono soluzioni tampone, ma non è certo facile, data appunto la sua particolare "dislocazione".. Prima di tutto si dimettano i vertici. È possibile in caso di inadempienze ritirare la concessione e far pagare multe fino a 150 milioni di euro. Incassa i pedaggi più alti d'Europa e paga tasse bassissime, peraltro in Lussemburgo. Se un privato non è in grado, le gestirà lo Stato"