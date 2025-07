Gioia Tauro: confronto Urso-Occhiuto su sviluppo portuale e produttivo dell’area

(Teleborsa) - Il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, ANel corso del confronto - si legge nella nota diffusa dallo stesso Ministero - sono state approfondite le straordinarie potenzialità del Porto di Gioia Tauro,Gioia Tauro rappresenta infatti il primo scalo italiano per transhipment e l’ottavo in Europa, nonché l’unico in Italia in grado di accogliere le più moderne mega-navi portacontainer grazie alla profondità dei fondali. Il completamento della viabilità portuale ha favorito lo sviluppo dell’intermodalità, anche grazie al gateway ferroviario che collega il Porto agli interporti di Bari e Nola e al resto del Paese.Il Ministro Urso e il Presidente Occhiuto hanno infine esaminato il progetto del rigassificatore terrestre in grado di processare da 12 a 16 miliardi di metri cubi di gas naturale liquefatto (Gnl) all’anno,