Crollo ponte Morandi, 38 morti ma mancano all'appello 20 persone. Conte: "Non lasceremo Genova sola"

(Teleborsa) - Sono passati tre giorni dal crollo del ponte Morandi a Genova ed ancoramentre si affievoliscono le speranze di trovare altri superstiti.. Finora il bilancio ufficiale è diricoverati in ospedale.Poi ci sono glie quei pochi minuti avuti a disposizione per mettere in una valigia tutta una vita. Dopo la disgrazia, la, perché in quelle case, le loro case, non ci sarà più la possibilità di tornarci. Con la demolizione del ponte, infatti, saranno buttate giù anche le case e i palazzi dovevano oltre 300 famiglie., dall'arcivescovo di Genova,e alla presenza del. La funzione si terrà alla Fiera di Genova nel padiglione Jean Nouvel. Ma alcuni parenti delle vittime, forse per rabbia o forse per sfiducia, hanno scelto di salutare per l'ultima volta i propri cari, in esequie private.. Probabilmente nella stessa giornata si terrà un altro Consiglio dei Ministri.". Così ilin un post.Nel frattempo, infuria la polemica politica dopo la decisione del governo di revocare la concessione ad Autostrade per l'Italia, anche se in verità l'esecutivo sembra correggere la linea dura della revoca "tout court".A frenare è soprattutto il Movimento Cinque Stelle con ilche parla di "eventuale" revoca in un post sula sua pagina Facebook dove annuncia la costituzione di una commissione ispettiva di esperti del Ministero delle Infrastrutture chiamata ad accertare le "cause del dramma". Anche lacon l'annuncio del vicepremier e ministro dell'Internoche chiede ad Autostrade "nell'immediato, fondi e interventi a sostegno dei parenti delle vittime, dei feriti, dei seicento sfollati e della comunità di Genova tutta, anche in termini di esenzione dai pedaggi". Chi, ma anzi va di fretta è il: "Il governo frena? No, accelera., no agli escamotage.".