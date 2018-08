La nave "Diciotti" a Catania aspettando una risposta dall'UE che tarda

(Teleborsa) -, mentre la nave della marina militare, con 177 persone a bordo, resta, in attesa di capire se e quando sbarcheranno. La nave "Diciotti", a disposizione della guardia costiera della marina militare italiana, ha raggiunto il porto di Catania dopo cinque giorni di navigazione al largo delle coste di Lampedusa, ufficialmente per uno, dopo esser stata protagonista diNella serata di ieri 20 agostonel porto di Catania,dei giorni precedenti. Ma la situazione è tornata rovente dopodei migranti posto dal Viminale.ha annunciato che non ci sarà alcuna autorizzazione allo sbarco fdei migranti nei vari Paesi UE., dalla quale si attende la, ma. "I colloqui con gli Stati membri sono ancora in corso, siamo al lavoro per trovare una soluzione al più presto", ha detto oggi una portavoce della Commissione europea per la Migrazione.Nel frattempo resta alta la, che ha negato lo sbarco in Italia dei migranti tratti in salvo sulla Diciotti. Secondo il titolare del Viminale,Parlando infatti dei 450 migranti sbarcati a Pozzallo a luglio , Salvini ha denunciato che ", accogliendone 47 sui 50 promessi", mentrene hanno accolti. In particolare si, il cui operato è spesso dubbio: il ministro ha chiesto all'UE di indagare perché secondo i racconti dei migranti il governo maltese li traghetta di proposito verso l'Italia lasciandoli poi in mare in condizioni di pericolo.