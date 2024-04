IVS, downgrade a Hold da Equita con aumento target price

Equita

IVS Group

(Teleborsa) -ha ridotto a "" da "Buy" lasu, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore della distribuzione automatica (vending) di bevande e snack, per il limitato upside sul target price (dopo la forte performance YTD +18%) e aspettando maggior visibilità sull'ulteriore miglioramento atteso nel 2024. Resta sullo sfondo l'appeal speculativo legato alla partecipazione di Lavazza nel capitale (circa il 20%), si legge nella ricerca.Il broker ha alzato ilda 6 euro per azione aper la complessiva buona execution nel quarto trimestre del 2023 e per il calo dei tassi.Sulla base dei risultati FY23/outlook, gli analisti hanno alzato ledi Adj. EBITDA 2024-25 di circa il +4% e di circa il +2/+3% (in media impatto del circa 10% sull'Adj. EPS). Sul FY24 stimano un miglioramento dei margini di circa 30bps. Sul fronte della NFP peggiorano la stima 2024 di circa 22 milioni di euro (di cui -14 milioni di euro per maggior cash-out per M&A).