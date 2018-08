Saipem corre sulle ali dei contratti internazionali

Saipem

ExxonMobil

Saipem

(Teleborsa) -corre ai., progetto operato da Esso Exploration & Production Guyana Limited (EEPGL), controllata diInoltre, attraverso la controllata Boscongo SA, Saipem si è aggiudicata un nuovo contratto E&C Offshore nella Repubblica del Congo per un progetto di MMO (Maintenance, Modifications & Operations) relativo alla Centrale Electrique du Congo, impianto che coprirà oltre la metà del fabbisogno elettrico del Paese.Per il medio periodo, le implicazioni tecniche assunte darestano ancora lette in chiave positiva. Gli indicatori di breve periodo evidenziano una frenata della fase di spinta in contrasto con l'andamento dei prezzi per cui, a questo punto, non dovrebbero stupire dei decisi rallentamenti della fase rivalutativa in avvicinamento a 4,462. Il supporto più immediato è stimato a 4,362. Le attese sono per una fase di assestamento tesa a smaltire gli eccessi di medio periodo e garantire un adeguato ricambio delle correnti operative con target a 4,309, da raggiungere in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)