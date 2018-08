Pensioni d'oro. Di Maio incalza: "Nessun privilegio per nessuno"

Facebook

(Teleborsa) - "La nostra proposta di legge sulle pensioni d'oro come al solito ha tanti nemici potenti che faranno di tutto per mantenere il loro privilegio ai danni dei comuni cittadini. La maggior parte di loro lo farà nell'ombra perché ha paura di metterci la faccia. La nostra infatti è una legge di puro buon senso: dai 4.000 euro in su ognuno prende la pensione in base ai contributi che ha versato. Nessun privilegio per nessuno". E' quanto scrive il vicepremier pentastellatoin un post sudove torna a trattare il tema del taglio degli assegni d'oro "Chi non vuole tagliare le pensioni d’oro sopra i 4.000 euro senza aver versato i contributi lo dica, abbia il coraggio di metterci la faccia e di dire ai cittadini che è giusto continuare a privilegiare pochi a discapito di tutti gli altri.Fino ad ora si è palesata solo Repubblica nella sua battaglia per i pensionati d’oro.Se c'è qualcun altro del Fronte dei Privilegiati che vuole metterci i bastoni tra le ruote si faccia avanti.Le pensioni d'oro saranno tagliate e non importa quanto potente sei stato e quanti gruppi di potere e lobby hai che esercitano pressioni sui vari ministeri o parlamentari. Il MoVimento 5 stelle - scriveha il popolo dalla sua parte e non ha timore di nulla:".