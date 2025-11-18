Sanità, Aran: firmato Ccnl per 137 mila dirigenti medici e sanitari

(Teleborsa) - È stato sottoscritto all'Aran, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ilche riguarda 137mila dirigenti, di cui 120mila medici e 17mila dirigenti sanitari non medici. Leassicurano un incremento medio del 7,27%, traducendosi in aumenti medi di circa 491 euro al mese per 13 mensilità e in arretrati medi stimati in 6.500 euro. L'accordo è stato peròche non hanno firmato. Laha inoltre proclamato uno sciopero della categoria per il 12 dicembre, giorno dello sciopero generale contro la manovra già proclamato dal sindacato."La firma di oggi è arrivata a poco più di un mese dall'avvio della trattativa. Si garantiscono incrementi economici significativi, compresi 6.500 euro medi di arretrati – commenta il–. Con il via libera di oggi si apre la strada all'avvio in tempi rapidi del negoziato per il triennio 2025-2027. Ringrazio le organizzazioni sindacali per il contributo e il confronto costruttivo"."Sarebbe stato da irresponsabili non firmare questo contratto. Le risorse economiche per il 2022-2024 erano già state stanziate e abbiamo ritenuto prioritario distribuirle da subito ai colleghi", affermaTra le novità, sottolinea, "aumenti per i più giovani, carriere più flessibili con riconoscimento dell'anzianità anche per le branche equipollenti, riconoscimenti economici per chi lavora in pronto soccorso". "Complessivamente soddisfatto" anche il"Ora – commenta–è fondamentale che l'iter di verifica della preintesa proceda rapidamente, così da arrivare al più presto alla firma definitiva del contratto e consentire alle Regioni di emanare l'atto di indirizzo per l'avvio delle trattative del triennio 2025-2027".Giudizio positivo anche dallache sottolinea come "un'attenzione particolare è stata dedicata ai giovani professionisti verso i quali c'è stato un maggior riconoscimento economico percentuale, con l'obiettivo di rendere più attrattivo il lavoro all'interno del Ssn e favorire il loro inserimento e la loro permanenza nel servizio pubblico". Inoltre, spiega il sindacato, "sul versante della tutela dei lavoratori è stato introdotto un principio sacrosanto secondo il quale i sanitari che subiscono aggressioni riceveranno tutela legale in ogni grado di giudizio e assistenza psicologica". Tuttavia, incalza Fvm, "molto resta da fare, sia sul versante normativo sia su quello economico, quindi auspichiamo di poter vedere quanto prima l'atto di indirizzo datoriale 2025-2027"."Il confronto che ha caratterizzato questa tornata contrattuale – ha commentato il– è concentrato in modo quasi esclusivo sul versante economico, rimandando alla prossima stagione 2025-2027 - affermano - il lavoro sul piano normativo".Sul fronte opposto la, che boccia in toto la pre-intesa. "Un contratto definanziato di 537 euro lordi medi mensili rispetto all'inflazione e nessun miglioramento normativo. Siamo sconcertati per la precipitazione di una sottoscrizione frettolosa utile solo alla propaganda del Governo – afferma il– ma siamo pronti a ripartire da subito con lo sciopero del 12 dicembre contro la legge di bilancio e con la consultazione su tutte le Aziende del Servizio Sanitario Nazionale".